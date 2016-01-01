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女子卓球、平野は敗れる 中国スーパーリーグ

更新日時：2016年10月23日(日) PM 11:03
　卓球の中国スーパーリーグ女子のオルドスは２３日、深センで深セン大と対戦し、第１試合のシングルスに出場した平野美宇（エリートアカデミー）は０―３で敗れた。チームも０―３で負けた。（共同）

 

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