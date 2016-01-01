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サッカー、清武はベンチ外 スペイン１部リーグ

更新日時：2016年10月23日(日) PM 11:04
　【セビリア（スペイン）共同】サッカーのスペイン１部リーグ、セビリアの清武弘嗣は２３日、ホームのアトレチコ・マドリード戦でベンチ外となった。

 

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