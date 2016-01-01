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サッカー、吉田は出番なし 英プレミアリーグ

更新日時：2016年10月23日(日) PM 11:24
　【マンチェスター（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグ、サウサンプトンの吉田麻也は２３日、アウェーでのマンチェスター・シティー戦でベンチ入りしたが出番はなかった。試合は１―１で引き分けた。

 

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