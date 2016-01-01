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俳優の平幹二朗さん死去 ８２歳、広島市出身

更新日時：2016年10月24日(月) AM 12:26
　俳優の平幹二朗さんが死去したことが２３日分かった。８２歳。広島市出身。

　死去した平幹二朗さん

 

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