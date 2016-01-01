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テニス、カレノブスタが優勝 クレムリン・カップ

更新日時：2016年10月24日(月) AM 01:04
　テニスのクレムリン・カップは２３日、モスクワで男子シングルス決勝が行われ、パブロ・カレノブスタ（スペイン）がファビオ・フォニーニ（イタリア）を４―６、６―３、６―２で破って優勝した。８月のウィンストンセーラム・オープンに続くツアー通算２勝目。（ＡＰ＝共同）

 

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