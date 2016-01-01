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男子テニス、デルポトロが優勝 ストックホルム・オープン

更新日時：2016年10月24日(月) AM 01:13
　男子テニスのストックホルム・オープンは２３日、ストックホルムでシングルス決勝が行われ、フアンマルティン・デルポトロ（アルゼンチン）がジャック・ソック（米国）を７―５、６―１で下し、２０１４年以来のツアー通算１９勝目を挙げた。（共同）

 

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