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サッカー、太田は終了間際に出場 オランダ１部リーグ

更新日時：2016年10月24日(月) AM 01:36
　【ナイメヘン（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグで２３日、フィテッセの太田宏介はアウェーのＮＥＣナイメヘン戦に後半４４分から出場した。試合は１―１で引き分けた。

 

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