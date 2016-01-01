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サッカー、小林祐希はフル出場 ヘーレンフェインは白星

更新日時：2016年10月24日(月) AM 08:10
　【ヘーレンフェイン（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグ、ヘーレンフェインの小林祐希は２３日、ホームのヘラクレス戦でフル出場した。チームは３―１で勝った。

 

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