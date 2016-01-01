楽天は２４日、現役でただ一人、２００５年の球団創設時から在籍する牧田明久外野手（３４）と来季の契約を結ばないと発表した。加藤正志投手（２７）、相原和友投手（２６）、相沢晋投手（２９）、伊東亮大内野手（２７）、北川倫太郎外野手（２３）も来季の戦力構想から外れた。