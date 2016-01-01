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上原らが秋季キャンプ参加 日本ハムがメンバー発表
更新日時：2016年10月24日(月) PM 06:45
日本ハムは２４日、沖縄県国頭村で２７日から１１月９日まで行う秋季キャンプに参加するメンバーを発表し、上原、上沢、浅間ら２０選手が参加する。
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