森新監督の下で最下位からの立て直しを図る中日は２４日、ナゴヤ球場での秋季練習を打ち上げた。秋季キャンプは２６日から１１月２０日まで実施され、若手投手が沖縄・北谷で、一部ベテランを除いた沖縄組以外の選手はナゴヤ球場で行う。