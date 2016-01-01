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スイス室内、錦織が２回戦進出 男子テニス、ラヨビッチ下す

更新日時：2016年10月25日(火) AM 04:03
　【バーゼル（スイス）共同】男子テニスのスイス室内は２４日、スイスのバーゼルで開幕し、世界ランキング５位の錦織圭（日清食品）はシングルス１回戦で世界７７位のドゥシャン・ラヨビッチ（セルビア）に７―５、６―１でストレート勝ちし、２回戦に進んだ。

 

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