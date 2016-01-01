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オリックス４選手が戦力外 佐藤峻一投手ら

更新日時：2016年10月25日(火) PM 03:46
　オリックスは２５日、佐藤峻一投手（２５）、斎藤俊雄捕手（３２）、田中大輔捕手（３１）、堤裕貴内野手（２３）と来季の契約を結ばないと発表した。

 

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