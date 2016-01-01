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元土佐豊が「佐ノ山」襲名 日本相撲協会発表

更新日時：2016年10月25日(火) PM 03:15
　日本相撲協会は２５日、元幕内土佐豊の安治川親方（３１）＝本名森下祐哉、高知県出身、時津風部屋＝が年寄「佐ノ山」を襲名したと発表した。佐ノ山の名跡は、元大関千代大海が８月に「九重」を襲名してから空いていた。

 

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