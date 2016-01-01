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Ｊ１大宮、沼田は全治３カ月 ２２日の湘南戦で負傷

更新日時：2016年10月25日(火) PM 05:18
　Ｊ１大宮は２５日、ＤＦ沼田が左足第５中足骨骨折で全治約３カ月と診断されたと発表した。２２日の湘南戦で負傷した。

 

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