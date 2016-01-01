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バド高橋、松友組が２回戦へ フランス・オープン

更新日時：2016年10月26日(水) PM 11:54
　バドミントンのフランス・オープンは２６日、パリで行われ、女子ダブルス１回戦でリオデジャネイロ五輪金メダルの高橋礼華、松友美佐紀組（日本ユニシス）はインドネシアのペアを２―０で退けて２回戦に進んだ。女子シングルスの山口茜（再春館製薬所）も１回戦でタイ選手を２―０で下した。（共同）

 

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