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東証、２６円安の１万７３６５円 午前９時１５分現在

更新日時：2016年10月27日(木) AM 09:42
　２７日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比２６円２６銭安の１万７３６５円５８銭となった。

 

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