文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、吉田はフル出場 イングランド・リーグ杯

更新日時：2016年10月27日(木) AM 10:44
　【サウサンプトン（英国）共同】サッカーのイングランド・リーグ杯は２６日、各地で４回戦が行われ、サウサンプトンの吉田麻也はホームのサンダーランド戦にフル出場し、１―０の勝利に貢献した。１１月下旬の準々決勝ではアーセナルと対戦する。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ