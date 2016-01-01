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ソフトＢ今宮結婚、第１子誕生へ 「より一層野球に集中」

更新日時：2016年10月27日(木) PM 04:43
　ソフトバンクは２７日、今宮が同郷の大分県別府市出身の女性（２２）と６月に結婚していたと発表した。来年に第１子が誕生する予定。今宮は球団を通じて「シーズン中でしたので、報告が遅くなり申し訳ありません。この結婚を機に、より一層野球に集中し、頑張ろうと強く思いました」とコメントした。

 

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