ソフトバンクは２７日、今宮が同郷の大分県別府市出身の女性（２２）と６月に結婚していたと発表した。来年に第１子が誕生する予定。今宮は球団を通じて「シーズン中でしたので、報告が遅くなり申し訳ありません。この結婚を機に、より一層野球に集中し、頑張ろうと強く思いました」とコメントした。