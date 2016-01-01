文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカーＵ―１９日本が決勝へ アジア選手権、ベトナム下す

更新日時：2016年10月28日(金) AM 04:45
　【マナマ（バーレーン）共同】サッカーのＵ―１９（１９歳以下）アジア選手権は２７日、バーレーンのマナマで準決勝が行われ、日本はベトナムを３―０で下して決勝に進んだ。初優勝を目指し、３０日の決勝でサウジアラビアと対戦する。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ