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ＤｅＮＡ井納、今永ら秋キャンプ 奄美大島で、３０人参加

更新日時：2016年10月28日(金) PM 05:24
　ＤｅＮＡは２８日、１１月２日から１９日まで鹿児島県の奄美大島で行う秋季キャンプに、井納や新人で８勝を挙げた今永ら３０人が参加すると発表した。

 

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