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シニアゴルフ、榎が逆転優勝 日本選手権

更新日時：2016年10月28日(金) PM 05:21
　男子アマチュアゴルフの日本シニア選手権は２８日、愛知県春日井ＣＣ（６７７０ヤード、パー７２）で最終ラウンドが行われ、前日２位の榎隆則（大分中央）が７６で回り、通算９オーバーの２２５で優勝した。３打差の２位に松本新語（久米）、吉田智行（ライオンズＣ）、大友富雄（表蔵王国際）の３人が続いた。

 

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