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ＤｅＮＡ、エリアンと来季も契約 ５月に途中加入

更新日時：2016年10月28日(金) PM 05:02
　ＤｅＮＡは２８日、エリアンと来季も契約すると発表した。５月に途中加入し、７９試合に出場して打率２割１分８厘、５本塁打、３３打点だった。

 

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