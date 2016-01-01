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中日、浜田智ら戦力外通告 育成選手として再契約

更新日時：2016年10月28日(金) PM 05:19
　中日は２８日、浜田智博投手（２４）、山本雅士投手（２１）、育成選手の中川誠也投手（２２）に来季の契約を結ばないと通告したと発表した。浜田智、山本については育成選手として再契約する予定。

 

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