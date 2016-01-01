文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

楽天、秋季キャンプに則本ら 松井裕、茂木も参加

更新日時：2016年10月28日(金) PM 05:15
　楽天は２８日、１１月１～１７日に岡山県倉敷市で行う秋季キャンプに則本や松井裕、茂木らが参加すると発表した。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ