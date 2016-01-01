ソフトバンクは２８日、３年契約の工藤公康監督の最終年となる来季のコーチ陣を発表し、ロッテの打撃コーチだった立花義家氏が１軍打撃コーチに５年ぶりに復帰した。高村祐２軍投手コーチ、藤本博史２軍打撃コーチ、村松有人３軍外野守備走塁コーチを１軍に配置転換した。３年ぶりにヘッドコーチを置く方向で、元広島監督の達川光男氏が務める見通し。