文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ソフトバンク、関川コーチが退任 石渡３軍監督も

更新日時：2016年10月28日(金) PM 07:06
　ソフトバンクは２８日、関川浩一１軍野手総合巡回コーチ（４７）と石渡茂３軍監督（６８）が退任すると発表した。関川氏はデータなどを担当するスタッフ、石渡氏は編成・育成担当となる。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ