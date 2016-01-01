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ソフトバンク、今宮が右肘を手術 復帰まで３カ月の見込み

更新日時：2016年10月28日(金) PM 07:20
　ソフトバンクは２８日、今宮が福岡県内の病院で右肘の関節内遊離体を摘出する手術を受けたと発表した。復帰まで３カ月を要する見込み。

 

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