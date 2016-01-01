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ソフトＢの摂津に第１子長女誕生 ２５日に福岡市内の病院

更新日時：2016年10月28日(金) PM 08:04
　ソフトバンクは摂津に第１子となる長女が誕生したと２８日、発表した。２５日に福岡市内の病院で生まれ、母子ともに健康という。

 

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