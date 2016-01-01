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西武秋季キャンプに浅村ら２８人 宮崎県日南市で１１月

更新日時：2016年10月29日(土) PM 05:35
　西武は２９日、１１月５～１８日まで宮崎県日南市で行われる秋季キャンプのメンバーを発表した。炭谷、浅村、森、高橋光、多和田ら２８人が参加する。

 

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