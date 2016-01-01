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独サッカー香川、後半途中に交代 シャルケ戦０―０で引き分け

更新日時：2016年10月30日(日) AM 08:59
　【ドルトムント（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグ、香川真司のドルトムントは２９日、ホームで同じルール地方に本拠地を置く内田篤人のシャルケと０―０で引き分けた。香川は中盤で先発し、後半３４分に交代した。内田はベンチ外だった。

 

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