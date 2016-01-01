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サッカー、南野は出場機会なし オーストリア１部

更新日時：2016年10月30日(日) AM 08:36
　サッカーのオーストリア１部リーグ、ザルツブルクの南野拓実は２９日、ホームのリート戦でベンチ入りしたが、出場機会がなかった。チームは１―０で勝った。（共同）

 

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