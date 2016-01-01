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サッカー、太田は出場機会なし オランダ１部

更新日時：2016年10月30日(日) AM 08:34
　【アーネム（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグ、フィテッセの太田宏介は２９日、ホームのＰＳＶアイントホーフェン戦でベンチ入りしたが、出場機会がなかった。チームは０―２で敗れた。

 

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