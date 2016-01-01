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バド「タカマツ」準決勝敗退 フランスＯＰ
更新日時：2016年10月30日(日) AM 09:31
バドミントンのフランス・オープンは２９日、パリで行われ、女子ダブルス準決勝で高橋礼華、松友美佐紀組（日本ユニシス）が中国ペアに１―２で敗れた。（共同）
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