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バド「タカマツ」準決勝敗退 フランスＯＰ

更新日時：2016年10月30日(日) AM 09:31
　バドミントンのフランス・オープンは２９日、パリで行われ、女子ダブルス準決勝で高橋礼華、松友美佐紀組（日本ユニシス）が中国ペアに１―２で敗れた。（共同）

 

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