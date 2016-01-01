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野球Ｕ―２３、日本は開幕２連勝 Ｗ杯、台湾に１５―３で大勝

更新日時：2016年10月30日(日) AM 09:07
　野球のＵ―２３（２３歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は２９日、メキシコのサルティヨで行われ、１次リーグＢ組の日本は台湾に１５―３で大勝し、開幕２連勝とした。（共同）

 

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