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仏１部酒井宏、右脚故障で欠場へ 肉離れの可能性

更新日時：2016年10月30日(日) PM 01:45
　サッカーのフランス１部リーグ、マルセイユは２９日、ホームで３０日に行われるボルドー戦のメンバーを発表し、２６日の試合で右脚を故障した酒井宏樹は欠場が決まった。２７日の記者会見では故障の状態について「精密検査をするので、結果次第。試合中に走っているときに痛めた。肉離れの可能性もある」と話していた。（マルセイユ共同）

 

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