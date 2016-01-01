来春の選抜高校野球大会の出場校選考で重要な資料となる秋季関東大会は３０日、宇都宮市清原球場で決勝が行われ、今夏の全国高校選手権大会で優勝した作新学院（栃木）が５―１で東海大市原望洋（千葉）を下して３８年ぶり５度目の制覇を決めた。四回に添田、中島の連打で３点を先行。七回も加藤の三塁打で２点を挙げた。作新学院は１１月１１日開幕の明治神宮大会に出場する。