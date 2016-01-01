【上海共同】男子ゴルフの松山英樹（２４）が３０日、上海のシェ山国際ＧＣで行われたＨＳＢＣチャンピオンズで、世界選手権シリーズ（団体戦を除く）の日本勢初優勝を果たした。３打リードで臨んだ最終ラウンドを６バーディー、ボギーなしの６６で回り、２位に７打の大差をつけた。