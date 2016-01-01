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Ｊ２札幌２連敗、松本は勝つ 第３８節最終日

更新日時：2016年10月30日(日) PM 06:01
　明治安田Ｊ２第３８節最終日（３０日・うまかな・よかなスタジアムほか＝１０試合）首位札幌は熊本に０―２で敗れ、２連敗となった。２位の松本は山形に１―０で勝ち、札幌と３差の勝ち点７５とした。４位のＣ大阪は水戸と引き分け同６９。

 

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