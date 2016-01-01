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自動車、国本が初の総合優勝 スーパーフォーミュラ最終戦

更新日時：2016年10月30日(日) PM 06:27
　自動車のスーパーフォーミュラ最終戦（第７戦）は３０日、三重県鈴鹿サーキットで決勝２レースが行われ、第１レースで１位、第２レースで６位に入った国本雄資（トヨタ）が初めて総合優勝を果たした。第２レースは来季Ｆ１シリーズのマクラーレン・ホンダで正ドライバー昇格が決まっているストフェル・バンドーン（ベルギー、ホンダ）が制した。

 

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