自動車のスーパーフォーミュラ最終戦（第７戦）は３０日、三重県鈴鹿サーキットで決勝２レースが行われ、第１レースで１位、第２レースで６位に入った国本雄資（トヨタ）が初めて総合優勝を果たした。第２レースは来季Ｆ１シリーズのマクラーレン・ホンダで正ドライバー昇格が決まっているストフェル・バンドーン（ベルギー、ホンダ）が制した。