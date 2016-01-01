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ドビツィオーゾが今季初Ｖ オートバイのマレーシアＧＰ

更新日時：2016年10月30日(日) PM 06:03
　オートバイの世界選手権シリーズ第１７戦、マレーシア・グランプリ（ＧＰ）は３０日、マレーシアのセパンで行われ、最高峰のモトＧＰクラスはアンドレア・ドビツィオーゾ（イタリア、ドゥカティ）が今季初優勝し、通算２勝目を挙げた。青山博一（ホンダ）は１６位だった。（共同）

 

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