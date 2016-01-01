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サッカー、ＩＮＡＣ神戸３回戦へ 浦和と仙台も、皇后杯

更新日時：2016年10月30日(日) PM 10:36
　サッカーの皇后杯全日本女子選手権第４日は３０日、佐久総合運動公園陸上競技場などで２回戦が行われ、２連覇を狙うＩＮＡＣ神戸（なでしこリーグ１部）が大阪・大商学園高（関西）を１―０で破り、３回戦に進んだ。なでしこリーグ１部の浦和、仙台も順当に勝ち上がった。

 

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