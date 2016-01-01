サッカーの皇后杯全日本女子選手権第４日は３０日、佐久総合運動公園陸上競技場などで２回戦が行われ、２連覇を狙うＩＮＡＣ神戸（なでしこリーグ１部）が大阪・大商学園高（関西）を１―０で破り、３回戦に進んだ。なでしこリーグ１部の浦和、仙台も順当に勝ち上がった。