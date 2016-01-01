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サッカー乾は終了間際までプレー スペイン１部リーグ

更新日時：2016年10月31日(月) AM 12:39
　サッカーのスペイン１部リーグ、エイバルの乾貴士は３０日、ホームでのビリャレアル戦に先発し、試合終了間際までプレーした。チームは２―１で逆転勝ちした。（共同）

 

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