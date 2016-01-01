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サッカー、本田は出番なし イタリア１部

更新日時：2016年10月31日(月) AM 01:28
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）でＡＣミランの本田圭佑は３０日、ホームのペスカラ戦でベンチ入りしたが、出番はなかった。試合は１―０で勝った。

 

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