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サッカー、小林はフル出場 オランダ１部リーグ

更新日時：2016年10月31日(月) AM 01:13
　【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグ、ヘーレンフェインの小林祐希は３０日、敵地でのフェイエノールト戦にフル出場した。チームは２―２で引き分けた。

 

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