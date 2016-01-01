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サッカー、原口はフル出場 ドイツ１部

更新日時：2016年10月31日(月) AM 01:22
　【ジンスハイム（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグ、ヘルタの原口元気は３０日、アウェーでのホッフェンハイム戦にＭＦでフル出場した。チームは０―１で敗れた。

 

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