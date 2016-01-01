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サッカー、ハーフナー終盤に交代 オランダ１部

更新日時：2016年10月31日(月) AM 09:59
　【ハーグ（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグ、デンハーグのハーフナー・マイクは３０日、ホームのＡＺアルクマール戦に先発し、後半３９分までプレーした。デンハーグは終了間際に失点して０―１で敗れ、リーグ戦８試合連続勝ちなしとなった。

 

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