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サッカー、川島出場機会なし フランス１部

更新日時：2016年10月31日(月) AM 09:22
　サッカーのフランス１部リーグ、メッスのＧＫ川島永嗣は３０日、アウェーでのレンヌ戦でリーグ戦初のベンチ入りを果たしたが、出場機会はなかった。試合は０―１で敗れた。（共同）

 

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