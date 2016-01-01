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サッカー、長友出場機会なし イタリア１部

更新日時：2016年10月31日(月) AM 09:46
　【ジェノバ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）でインテル・ミラノの長友佑都は３０日、敵地のサンプドリア戦で出場機会がなかった。チームは０―１で敗れた。

 

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