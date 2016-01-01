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プレミアリーグ、吉田は出番なし サウサンプトンは敗れる

更新日時：2016年10月31日(月) AM 09:20
　【サウサンプトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで吉田麻也が所属するサウサンプトンは３０日、ホームでチェルシーに０―２で敗れた。吉田はベンチ入りしたが、出番がなかった。

 

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